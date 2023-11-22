(Батурова) Анастасия Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Батурова) Анастасия Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

2002

Пол

Женский

Отец

1980 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
2002

Отец: Батуров Константин Сергеевич

Мать: не указана

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