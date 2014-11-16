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Хлынов Иван Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1921

Дата смерти

01.09.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1921

Отец: Хлынов Василий Степанович

Мать: Хлынова Арина(Ирина) Михайловна

Рождение ребёнка
06.08.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хлынова Александра Фёдоровна

Бочиха, Сосновского района, Горьковской обл.
Рождение ребёнка
27.05.1953

Сын: Хлынов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Хлынова Александра Фёдоровна

Leningrad, Russia
Рождение ребёнка
02.09.1961

Сын: Хлынов Игорь Иванович

Мать ребёнка: Хлынова Александра Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хлынова Александра Фёдоровна

Смерть
01.09.1990
Похороны
Неизвестно
Бочиха, Сосновский район, Нижегородская область
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