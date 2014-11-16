Хлынов Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1921
Дата смерти01.09.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1921
Рождение ребёнка
06.08.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хлынова Александра Фёдоровна
Бочиха, Сосновского района, Горьковской обл.
Рождение ребёнка
27.05.1953
Мать ребёнка: Хлынова Александра Фёдоровна
Leningrad, Russia
Рождение ребёнка
02.09.1961
Мать ребёнка: Хлынова Александра Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.09.1990
Похороны
Неизвестно
Бочиха, Сосновский район, Нижегородская область