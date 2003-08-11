Половников Юрий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения21.01.1954
Дата смерти11.08.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1986 по 1991
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1991 по 2003
Смерть
11.08.2003