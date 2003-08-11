Половников Юрий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Половников Юрий Дмитриевич

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Место рождения

Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

21.01.1954

Дата смерти

11.08.2003

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1986 по 1991
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1991 по 2003
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
11.08.2003
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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