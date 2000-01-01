Колосовский Петр Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.10.1894 ст.
Дочь: Колосовская Зинаида Петровна
Мать ребёнка: Колосовская Пелагея Ивановна
Запись о рождении сделана в метрической книге Казанской церкви города Борисоглебска.
Место жительства
1894 ст.
На 1894 год - младший аптечный фельдшер Нижне-Эмбенского укрепления (вероятно, это Эмба в Мугалжарском районе Актюбинской области Казахстана, на левом берегу реки Эмба)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно