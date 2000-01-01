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Колосовский Петр Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1894 ст.

Дочь: Колосовская Зинаида Петровна

Мать ребёнка: Колосовская Пелагея Ивановна

Запись о рождении сделана в метрической книге Казанской церкви города Борисоглебска.
Место жительства
1894 ст.
На 1894 год - младший аптечный фельдшер Нижне-Эмбенского укрепления (вероятно, это Эмба в Мугалжарском районе Актюбинской области Казахстана, на левом берегу реки Эмба)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосовская Пелагея Ивановна

Смерть
Неизвестно
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