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Мария Ивановна

Место рождения

Тенишево, Щербетская волость, Спасский уезд

Дата рождения

Вычислено 1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1841 г.р.

Дети

Добавил:

ПХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Тенишево, Щербетская волость, Спасский уезд
Бракосочетание
20.01.1861 ст.

Муж: Хомутов Григорий Максимович

Болгары, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89ZS-D9DH-R?i=53&wc=QGC6-GLC%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1588887166&cc=1931806
Рождение ребёнка
30.03.1863 ст.

Сын: Авраамий Григорьевич

Отец ребёнка: Хомутов Григорий Максимович

Болгары, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9Z9-QZ72?i=11&wc=QGTG-HDZ%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1589605496&cc=1931806
Рождение ребёнка
29.10.1864 ст.

Дочь: Степанида Григорьевна

Отец ребёнка: Хомутов Григорий Максимович

Болгары, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99ZM-TWPH?i=31&wc=QGTG-HD4%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1589605454&cc=1931806
Смерть
Неизвестно

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