Мария Ивановна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1861 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89ZS-D9DH-R?i=53&wc=QGC6-GLC%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1588887166&cc=1931806
Рождение ребёнка
30.03.1863 ст.
Сын: Авраамий Григорьевич
Отец ребёнка: Хомутов Григорий Максимович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9Z9-QZ72?i=11&wc=QGTG-HDZ%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1589605496&cc=1931806
Рождение ребёнка
29.10.1864 ст.
Дочь: Степанида Григорьевна
Отец ребёнка: Хомутов Григорий Максимович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99ZM-TWPH?i=31&wc=QGTG-HD4%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1589605454&cc=1931806
Смерть
Неизвестно