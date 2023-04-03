Устинья Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устинья Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1699

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ипполитова) Анна Михайловна

Отец ребёнка: Ипполитов Михаил Васильев

Анненское, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ипполитов Михаил Васильев

Рождение ребёнка
1723

Сын: Ипполитов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Ипполитов Михаил Васильев

Анненское, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1730

Сын: Ипполитов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Ипполитов Михаил Васильев

Анненское, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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