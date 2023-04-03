Устинья Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1699
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ипполитова) Анна Михайловна
Отец ребёнка: Ипполитов Михаил Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1723
Сын: Ипполитов Иван Михайлович
Отец ребёнка: Ипполитов Михаил Васильев
Рождение ребёнка
1730
Сын: Ипполитов Иван Михайлович
Отец ребёнка: Ипполитов Михаил Васильев
Смерть
Неизвестно