Важник Пётр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Важник Пётр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

1905 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Важник Иван Маркиянович

Мать: (Ляпич) Вера Фёдоровна

Рождение ребёнка
1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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