Важник Пётр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Важник Иван Маркиянович
Мать: (Ляпич) Вера Фёдоровна
Рождение ребёнка
1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно