Татаринов Арсений Никонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татаринов Арсений Никонович

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Место рождения

д. Тахтары (Шабалинский район, Кировская область)

Дата рождения

22.05.1922

Дата смерти

03.09.1992

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1922

Отец: Татаринов Никон Алексеевич

Мать: - Варвара Фёдоровна

д. Тахтары (Шабалинский район, Кировская область)
Рождение ребёнка
15.08.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова Екатерина Павловна

д. Малокаменское
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова Екатерина Павловна

д. Малокаменское
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова Екатерина Павловна

д. Малокаменское
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова Екатерина Павловна

д. Малокаменское
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова Екатерина Павловна

д. Малокаменское
Смерть
03.09.1992
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