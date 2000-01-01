Татаринов Арсений Никонович
Место рожденияд. Тахтары (Шабалинский район, Кировская область)
Дата рождения22.05.1922
Дата смерти03.09.1992
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1922
Отец: Татаринов Никон Алексеевич
Мать: - Варвара Фёдоровна
д. Тахтары (Шабалинский район, Кировская область)
Рождение ребёнка
15.08.1954
д. Малокаменское
Рождение ребёнка
Неизвестно
д. Малокаменское
Рождение ребёнка
Неизвестно
д. Малокаменское
Рождение ребёнка
Неизвестно
д. Малокаменское
Рождение ребёнка
Неизвестно
д. Малокаменское
Смерть
03.09.1992