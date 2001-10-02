Тураев Николай Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тураев Николай Алексеевич

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Место рождения

Багана, Шенталинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

19.12.1926

Дата смерти

02.10.2001

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Багана, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.02.1967

Дочь: Иванова Елена Николаевна

Мать ребёнка: Тураева Елизавета Леонтьевна

Россия, Хабаровский край, Охотский район, посёлок Улья
Смерть
02.10.2001
Хурмули, Солнечный муниципальный район, Хабаровский край
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