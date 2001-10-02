Тураев Николай Алексеевич
Место рождения
Дата рождения19.12.1926
Дата смерти02.10.2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.02.1967
Дочь: Иванова Елена Николаевна
Мать ребёнка: Тураева Елизавета Леонтьевна
Россия, Хабаровский край, Охотский район, посёлок Улья
Смерть
02.10.2001
Хурмули, Солнечный муниципальный район, Хабаровский край