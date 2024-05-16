Потапов Ефим Потапович 1887 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПотапов Ефим Потапович

Потапов Ефим Потапович

avatar

Место рождения

Смоленская губерния

Дата рождения

1887

Дата смерти

09.03.1961

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Смоленская губерния
Рождение ребёнка
13.08.1922

Дочь: Маландина (Потапова) Вера Ефимовна

Мать ребёнка: Потапова (Моисеева) Анна Ивановна

с Меньшикуры Украина
Смерть
09.03.1961
с. Терпенье(Украина)
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
с.Терпенье

Мы используем куки для улучшения работы сайта.