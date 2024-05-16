Потапов Ефим Потапович
Место рожденияСмоленская губерния
Дата рождения1887
Дата смерти09.03.1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Смоленская губерния
Рождение ребёнка
13.08.1922
Дочь: Маландина (Потапова) Вера Ефимовна
Мать ребёнка: Потапова (Моисеева) Анна Ивановна
с Меньшикуры Украина
Смерть
09.03.1961
с. Терпенье(Украина)
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
с.Терпенье