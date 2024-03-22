Ходакова (Соловьева) Авдотья Кондратьева
Место рождения
Дата рождения12.03.1822
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1822
Отец: Ходаков Кондратий Яковлев
Мать: Агафья Петрова
Ф. 3 Оп. 15 Д. 225 Метрическая книга церквей Богородицкого уезда. Т. 2 | Государственный архив Тульской области | МК Богородицка и уезда 1822
Бракосочетание
26.05.1840
Ф. 3 Оп. 15 Д. 232 Метрическая книга церквей Богородицкого уезда. Т. 2 | Государственный архив Тульской области | МК Богородицкого у. 1840
Рождение ребёнка
02.01.1861
Сын: Соловьев Василий Васильев
Отец ребёнка: Пауков Василий Сидоров
Ситки, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Ф. 93 Оп. 2 Д. 382 Метрическая книга церкви записи рождения с. Ростово-Спасское Богородицкого у. | Государственный архив Тульской области | МК записи рождения с. Ростово-Спасское 1853-1865