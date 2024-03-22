Ходакова (Соловьева) Авдотья Кондратьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ходакова (Соловьева) Авдотья Кондратьева

Место рождения

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

12.03.1822

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1822

Отец: Ходаков Кондратий Яковлев

Мать: Агафья Петрова

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Ф. 3 Оп. 15 Д. 225 Метрическая книга церквей Богородицкого уезда. Т. 2 | Государственный архив Тульской области | МК Богородицка и уезда 1822
Бракосочетание
26.05.1840

Муж: Пауков Василий Сидоров

Ф. 3 Оп. 15 Д. 232 Метрическая книга церквей Богородицкого уезда. Т. 2 | Государственный архив Тульской области | МК Богородицкого у. 1840
Рождение ребёнка
02.01.1861

Сын: Соловьев Василий Васильев

Отец ребёнка: Пауков Василий Сидоров

Ситки, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Ф. 93 Оп. 2 Д. 382 Метрическая книга церкви записи рождения с. Ростово-Спасское Богородицкого у. | Государственный архив Тульской области | МК записи рождения с. Ростово-Спасское 1853-1865
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