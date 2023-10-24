Дмитрий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837
Отец: Павел Фомич
Мать: Ирина Егоровна
Рождение ребёнка
09.10.1863
Сын: Леонтий Димитриевич
Мать ребёнка: Мария Максимовна
Петропавловка, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Максимовна
Смерть
Неизвестно