Дмитрий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: Павел Фомич

Мать: Ирина Егоровна

Рождение ребёнка
09.10.1863

Сын: Леонтий Димитриевич

Мать ребёнка: Мария Максимовна

Петропавловка, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Максимовна

Смерть
Неизвестно
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