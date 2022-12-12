Костина Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.02.1914
Дата смерти27.05.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.07.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мокейков Алексей Николаевич
Суоярви, Суоярвский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
27.05.1992