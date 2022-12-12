Костина Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костина Мария Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.1914

Дата смерти

27.05.1992

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.07.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мокейков Алексей Николаевич

Суоярви, Суоярвский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
27.05.1992
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