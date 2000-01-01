Фишер Fischer Катарина
Место рожденияФранкен
Дата рождения1735
Дата смертиДо 1798
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Франкен
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Реттер Retter Анна Кунигунда Михаелевна
Отец ребёнка: Фишер Fischer Иоганн Михаель
Вюрцбург Арнштейн
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1798
Гнилушка Камышинский уезд Саратовская губ.