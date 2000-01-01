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Фишер Fischer Катарина

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Место рождения

Франкен

Дата рождения

1735

Дата смерти

До 1798

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Франкен
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Реттер Retter Анна Кунигунда Михаелевна

Отец ребёнка: Фишер Fischer Иоганн Михаель

Вюрцбург Арнштейн
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фишер Fischer Иоганн Михаель

Смерть
До 1798
Гнилушка Камышинский уезд Саратовская губ.
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