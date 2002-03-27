Литвякова (Остроухова) Раиса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвякова (Остроухова) Раиса Ивановна

Место рождения

Верхнесъезжее, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

14.08.1926

Дата смерти

27.03.2002

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1923 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхнесъезжее, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.09.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Литвяков Иван Яковлевич

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
01.12.1948

Муж: Литвяков Иван Яковлевич

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.04.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Литвяков Иван Яковлевич

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Колхозница
Место жительства
Неизвестно
Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Смерть
27.03.2002
Яр, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: Атеросклеротический кардиосклероз
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