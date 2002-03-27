Литвякова (Остроухова) Раиса Ивановна
Место рождения
Дата рождения14.08.1926
Дата смерти27.03.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1926
Рождение ребёнка
22.09.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Литвяков Иван Яковлевич
Бракосочетание
01.12.1948
Рождение ребёнка
17.04.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Литвяков Иван Яковлевич
Работа или профессия
Неизвестно
Колхозница
Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.03.2002
Яр, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: Атеросклеротический кардиосклероз