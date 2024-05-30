Ковалев Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалев Дмитрий

Место рождения

Россия Оренбургская область село Благославленка

Дата рождения

03.02.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1854 г.р.

Мать

1857 г.р.

Дети

1917 г.р.
1927 г.р.
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Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1894

Отец: Ковалев Родион Матвеевич

Мать: Ковалева (Еремина) Анна Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лапузина (Ковалева) Валентина

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1917

Сын: Ковалев Михаил

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1927

Сын: Ковалев Георгий

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
12.10.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

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