Ковалев Дмитрий
Место рожденияРоссия Оренбургская область село Благославленка
Дата рождения03.02.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1894
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лапузина (Ковалева) Валентина
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1917
Сын: Ковалев Михаил
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1927
Сын: Ковалев Георгий
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
12.10.1934
Рождение ребёнка
1939
Смерть
Неизвестно