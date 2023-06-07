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Дедова Матрена Игнатова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1706

Дата смерти

Между 1758 и 1761

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1703 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1706

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1728

Муж: Дедов Лукьян Малофеев

Ивановская, Егорьевск, Московская область
Московская область, Егорьевский район, Сергиевский (Рязанская губ., Егорьевский у., с. Ивановское, церковь Сергиевская)
Рождение ребёнка
Около 1729

Сын: Дедов Александр Лукьянов

Отец ребёнка: Дедов Лукьян Малофеев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1732

Сын: Дедов Борис Лукьянов

Отец ребёнка: Дедов Лукьян Малофеев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1737

Сын: Дедов Семен Лукьянов

Отец ребёнка: Дедов Лукьян Малофеев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1741

Сын: Дедов Петр Лукьянов

Отец ребёнка: Дедов Лукьян Малофеев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
Между 1758 и 1761
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанской Губернии, Егорьевского уезда, Нечаевской волости дер. Тимшино
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