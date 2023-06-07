Дедова Матрена Игнатова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1706
Дата смертиМежду 1758 и 1761
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
До 1728
Ивановская, Егорьевск, Московская область
Московская область, Егорьевский район, Сергиевский (Рязанская губ., Егорьевский у., с. Ивановское, церковь Сергиевская)
Рождение ребёнка
Около 1729
Отец ребёнка: Дедов Лукьян Малофеев
Рождение ребёнка
Около 1732
Сын: Дедов Борис Лукьянов
Отец ребёнка: Дедов Лукьян Малофеев
Рождение ребёнка
Около 1737
Сын: Дедов Семен Лукьянов
Отец ребёнка: Дедов Лукьян Малофеев
Рождение ребёнка
Около 1741
Сын: Дедов Петр Лукьянов
Отец ребёнка: Дедов Лукьян Малофеев
Смерть
Между 1758 и 1761
Рязанской Губернии, Егорьевского уезда, Нечаевской волости дер. Тимшино