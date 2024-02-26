Подболоцкая Катерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1764 по 1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
С 1764 по 1772
Упоминается в 7 ревизии и в исповедальной книге за 1825
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Подболоцкий Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Подболоцкий Иван Андреевич
Борок, Красноборский муниципальный район, Архангельская область
Упоминается в 7 и 9 ревизиях (1816 и 1850 года) и исповедальной книге Нижне-Уфтюжской Троицкой церкви за 1825 год
Смерть
Неизвестно