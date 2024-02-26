Подболоцкая Катерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подболоцкая Катерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1764 по 1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1764 по 1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Упоминается в 7 ревизии и в исповедальной книге за 1825
Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Подболоцкий Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Подболоцкий Иван Андреевич

Борок, Красноборский муниципальный район, Архангельская область
Упоминается в 7 и 9 ревизиях (1816 и 1850 года) и исповедальной книге Нижне-Уфтюжской Троицкой церкви за 1825 год
Смерть
Неизвестно
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