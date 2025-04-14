Кочурова Кристина
Место рожденияДеревня Гольянск, Удмуртской республики
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Гольянск, Удмуртской республики
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Кочуров Андрей Иванович
Новосоломенники, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно