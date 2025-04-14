Кочурова Кристина Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кочурова Кристина

Место рождения

Деревня Гольянск, Удмуртской республики

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Гольянск, Удмуртской республики
Рождение ребёнка
1903

Сын: Кочуров Иван Андреевич

Отец ребёнка: Кочуров Андрей Иванович

Новосоломенники, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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