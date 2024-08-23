Рыбин Иван Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбин Иван Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1841 г.р.
Около 1854 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Крюково, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
До 17.04.1859

Жена: Рыбина Прасковья Алексеевна

Бракосочетание
20.10.1879

Жена: Рыбина (Шалимова) Васса Евстихеевна

Вороново, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно

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