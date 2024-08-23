Рыбин Иван Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Крюково, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
До 17.04.1859
Бракосочетание
20.10.1879
Вороново, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно