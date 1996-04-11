Гладышева (Филиппова) Наталья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гладышева (Филиппова) Наталья Павловна

Место рождения

Кемеровская область, Тяжинский район, с. Нефёдовка

Дата рождения

25.08.1910

Дата смерти

11.04.1996

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
1934 г.р.

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1910

Отец: Филиппов Павел Михайлович

Мать: Филиппова Наталья

Кемеровская область, Тяжинский район, с. Нефёдовка
Рождение ребёнка
01.06.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гладышев Алексей Поликарпович

Рождение ребёнка
30.03.1934

Сын: Гладышев Анатолий Алексеевич

Отец ребёнка: Гладышев Алексей Поликарпович

Смерть
11.04.1996
Алтайский край г. Рубцовск
Похороны
Неизвестно
Алтайский край г. Рубцовск
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