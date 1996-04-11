Гладышева (Филиппова) Наталья Павловна
Место рожденияКемеровская область, Тяжинский район, с. Нефёдовка
Дата рождения25.08.1910
Дата смерти11.04.1996
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1910
Отец: Филиппов Павел Михайлович
Мать: Филиппова Наталья
Кемеровская область, Тяжинский район, с. Нефёдовка
Рождение ребёнка
01.06.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гладышев Алексей Поликарпович
Рождение ребёнка
30.03.1934
Сын: Гладышев Анатолий Алексеевич
Отец ребёнка: Гладышев Алексей Поликарпович
Смерть
11.04.1996
Алтайский край г. Рубцовск
Похороны
Неизвестно
Алтайский край г. Рубцовск