(Попова) Елизовета Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Попов Дмитрий Стефанович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Шондиха, Пермский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
24.05.1900
Рождение ребёнка
07.06.1903
Отец ребёнка: Казаков Алексей Иванович
Рождение ребёнка
21.09.1904
Дочь: Пелагея Алексеевна
Отец ребёнка: Казаков Алексей Иванович
Рождение ребёнка
03.01.1906
Отец ребёнка: Казаков Алексей Иванович
Рождение ребёнка
09.04.1907
Дочь: Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Казаков Алексей Иванович
Рождение ребёнка
25.05.1910
Дочь: Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Казаков Алексей Иванович
Рождение ребёнка
25.05.1918
Дочь: Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Казаков Алексей Иванович
Смерть
Неизвестно