(Попова) Елизовета Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Попова) Елизовета Дмитриевна

(Попова) Елизовета Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Попов Дмитрий Стефанович

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Шондиха, Пермский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
24.05.1900

Муж: Казаков Алексей Иванович

Рождение ребёнка
07.06.1903

Сын: Казаков Федор Алексеевич

Отец ребёнка: Казаков Алексей Иванович

Рождение ребёнка
21.09.1904

Дочь: Пелагея Алексеевна

Отец ребёнка: Казаков Алексей Иванович

Рождение ребёнка
03.01.1906

Сын: Казаков Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Казаков Алексей Иванович

Рождение ребёнка
09.04.1907

Дочь: Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Казаков Алексей Иванович

Рождение ребёнка
25.05.1910

Дочь: Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Казаков Алексей Иванович

Рождение ребёнка
25.05.1918

Дочь: Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Казаков Алексей Иванович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.