Шумилина (Мацукова) Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумилина (Мацукова) Любовь Ивановна

Место рождения

Полошково, Климовичский район, Могилёвская область

Дата рождения

02.01.1942

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1917 г.р.

Мать

1915 г.р.

Дети

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Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1942

Отец: Мацуков Иван Степанович

Мать: Мацукова (Марченко) Елена Ефимовна

Полошково, Климовичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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Смерть
Неизвестно

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