Марьянинов Степан Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марьянинов Степан Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1756 г.р.

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1776

Жена: Евдокия Осипова

Усть-Суерское, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1786 ст.

Сын: Кочнев Григорий Степанович

Мать ребёнка: Евдокия Осипова

Смерть
Неизвестно
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