Марьянинов Степан Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1745
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1776
Жена: Евдокия Осипова
Усть-Суерское, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1786 ст.
Сын: Кочнев Григорий Степанович
Мать ребёнка: Евдокия Осипова
Смерть
Неизвестно