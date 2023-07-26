Тазетдинов Галиаскар
Место рожденияПредположительно д.Каратун, Тетюшский уезд, Казанская губерния, Российская Империя
Дата рождения1866
Дата смертиОколо 1950
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Сайфетдинов Тазетдин Сайфетдинович
Мать: Сарвизямал
Запись в архиве не найдена: дата рождения неизвестна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.05.1901
Сын: Галиаскаров Зигангир
Мать ребёнка: Сайфетдинова (Сайфетдинова) Магруй
Смерть
Около 1950