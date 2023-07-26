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Тазетдинов Галиаскар

Место рождения

Предположительно д.Каратун, Тетюшский уезд, Казанская губерния, Российская Империя

Дата рождения

1866

Дата смерти

Около 1950

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Сайфетдинов Тазетдин Сайфетдинович

Мать: Сарвизямал

Запись в архиве не найдена: дата рождения неизвестна
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сайфетдинова (Сайфетдинова) Магруй

Рождение ребёнка
25.05.1901

Сын: Галиаскаров Зигангир

Мать ребёнка: Сайфетдинова (Сайфетдинова) Магруй

Смерть
Около 1950

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