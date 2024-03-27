Черемисина Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черемисина Евдокия

Место рождения

Архангельск

Дата рождения

1898

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1896 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черемисин Василий

Отец ребёнка: Черемисин Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черемисин Александр

Рождение ребёнка
24.12.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черемисин Александр

Смерть
1978

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