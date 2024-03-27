Черемисина Евдокия
Место рожденияАрхангельск
Дата рождения1898
Дата смерти1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черемисин Василий
Отец ребёнка: Черемисин Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Черемисин Александр
Рождение ребёнка
24.12.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Черемисин Александр
Смерть
1978