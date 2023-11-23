Егор Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕгор Андреев

Егор Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1770 г.р.

Мать

Жена

1804 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Андрей Алексеев

Мать: неизвестно

Егор Андреевич (1804 - ?) Родился в семье дьячка села Воскресенского в Куклином Углу Даниловского уезда Андрея Алексеевича. Служил пономарем в том же селе. Жена его Клавдия Андреевна (1804-?). О детях... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клавдия Андреева

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.