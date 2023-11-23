Егор Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Андрей Алексеев
Мать: неизвестно
Егор Андреевич (1804 - ?) Родился в семье дьячка села Воскресенского в Куклином Углу Даниловского уезда Андрея Алексеевича. Служил пономарем в том же селе. Жена его Клавдия Андреевна (1804-?). О детях... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клавдия Андреева
Смерть
Неизвестно