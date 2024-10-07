Агап Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1781
Отец: Василий Никифорович
Мать: Елена Кузьминична
Место жительства
Неизвестно
Горностаево, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавра Сергеевна
Рождение ребёнка
1801
Сын: Яков Агапович
Мать ребёнка: Мавра Сергеевна
Рождение ребёнка
1820
Сын: Андриан Агапович
Мать ребёнка: Мавра Сергеевна
Смерть
Неизвестно