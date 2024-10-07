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Агап Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1781

Отец: Василий Никифорович

Мать: Елена Кузьминична

Место жительства
Неизвестно
Горностаево, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавра Сергеевна

Рождение ребёнка
1801

Сын: Яков Агапович

Мать ребёнка: Мавра Сергеевна

Рождение ребёнка
1820

Сын: Андриан Агапович

Мать ребёнка: Мавра Сергеевна

Смерть
Неизвестно

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