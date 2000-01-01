Федорова Анастасия Евсеевна
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федоров Евсей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Груня
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Катерина
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно