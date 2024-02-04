Шарифуллина Лейсан
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1993
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.08.2017
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.05.2018
Дочь: Шарифуллина Мадина Салаватовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.04.2020
Сын: Шарифуллин Амирхан Салаватович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности