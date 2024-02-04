Шарифуллина Лейсан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарифуллина Лейсан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1993

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.08.2017

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.05.2018

Дочь: Шарифуллина Мадина Салаватовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.04.2020

Сын: Шарифуллин Амирхан Салаватович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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