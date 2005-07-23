Бурматов Геннадий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1930
Дата смерти23.07.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.04.1956
Сын: Бурматов Игорь Геннадьевич
Мать ребёнка: Бурматова Галина Андреевна
Полесск, Полесский, Калининградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
преподаватель
Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.07.2005
Причина смерти: инсульт