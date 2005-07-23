Бурматов Геннадий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБурматов Геннадий Александрович

Бурматов Геннадий Александрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1930

Дата смерти

23.07.2005

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1932 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.04.1956

Сын: Бурматов Игорь Геннадьевич

Мать ребёнка: Бурматова Галина Андреевна

Полесск, Полесский, Калининградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурматова Галина Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
преподаватель
Место жительства
Неизвестно
Калининград, город Калининград, Калининградская область
Смерть
23.07.2005
Калининград, город Калининград, Калининградская область
Причина смерти: инсульт
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close