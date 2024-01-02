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Каралюсов (Каралюс) Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.1857 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1857 ст.

Отец: Каралюс Иван

Мать: не указана

Военная служба
1878 ст.
По призыву, в 1878 году зачислен в ратники ополчения
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Новикова Настасья Михайловна

Мать ребёнка: Каралюсова Мария Зиновьевна

Рождение ребёнка
1883

Сын: Каралюсов Порфирий Михайлович

Мать ребёнка: Каралюсова Мария Зиновьевна

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Каралюсова Марфа Михайловна

Мать ребёнка: Каралюсова Мария Зиновьевна

Рождение ребёнка
1895

Сын: Каралюсов Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Каралюсова Мария Зиновьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дергунова Катерина Михайловна

Мать ребёнка: Каралюсова Мария Зиновьевна

Смерть
Неизвестно
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