Каралюсов (Каралюс) Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.07.1857 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1857 ст.
Отец: Каралюс Иван
Военная служба
1878 ст.
По призыву, в 1878 году зачислен в ратники ополчения
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Новикова Настасья Михайловна
Мать ребёнка: Каралюсова Мария Зиновьевна
Рождение ребёнка
1883
Сын: Каралюсов Порфирий Михайлович
Мать ребёнка: Каралюсова Мария Зиновьевна
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Каралюсова Марфа Михайловна
Мать ребёнка: Каралюсова Мария Зиновьевна
Рождение ребёнка
1895
Сын: Каралюсов Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Каралюсова Мария Зиновьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дергунова Катерина Михайловна
Мать ребёнка: Каралюсова Мария Зиновьевна
Смерть
Неизвестно