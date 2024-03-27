Ахтямова Мафтуха (Бибимафтуха) Первая Жена Бин Калимулла Бин Ханбар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахтямова Мафтуха (Бибимафтуха) Первая Жена Бин Калимулла Бин Ханбар

Место рождения

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

26.04.1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1845

Отец: Ханбаров Калимулла

Мать: Хадичя (Хадиджа)

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
29.09.1868

Муж: Ахтямов Фейсхан J-M172 Ахтямович

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.09.1869

Дочь: (Фейсханова) Бадриниса

Отец ребёнка: Ахтямов Фейсхан J-M172 Ахтямович

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.02.1872

Сын: Фейсханов Ибрахим

Отец ребёнка: Ахтямов Фейсхан J-M172 Ахтямович

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.04.1876

Дочь: (Фейсханова) Бибифарида

Отец ребёнка: Ахтямов Фейсхан J-M172 Ахтямович

Рождение ребёнка
20.01.1879

Сын: Фейсханов Касим

Отец ребёнка: Ахтямов Фейсхан J-M172 Ахтямович

Рождение ребёнка
18.09.1881

Сын: Фейсханов Ахмеджан (Карт Ати) (Карт Ати)

Отец ребёнка: Ахтямов Фейсхан J-M172 Ахтямович

Смерть
Неизвестно
Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

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