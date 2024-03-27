Ахтямова Мафтуха (Бибимафтуха) Первая Жена Бин Калимулла Бин Ханбар
Место рождения
Дата рождения26.04.1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1845
Отец: Ханбаров Калимулла
Мать: Хадичя (Хадиджа)
Бракосочетание
29.09.1868
Рождение ребёнка
25.09.1869
Дочь: (Фейсханова) Бадриниса
Отец ребёнка: Ахтямов Фейсхан J-M172 Ахтямович
Рождение ребёнка
09.02.1872
Сын: Фейсханов Ибрахим
Отец ребёнка: Ахтямов Фейсхан J-M172 Ахтямович
Рождение ребёнка
15.04.1876
Дочь: (Фейсханова) Бибифарида
Отец ребёнка: Ахтямов Фейсхан J-M172 Ахтямович
Рождение ребёнка
20.01.1879
Сын: Фейсханов Касим
Отец ребёнка: Ахтямов Фейсхан J-M172 Ахтямович
Рождение ребёнка
18.09.1881
Сын: Фейсханов Ахмеджан (Карт Ати) (Карт Ати)
Отец ребёнка: Ахтямов Фейсхан J-M172 Ахтямович
Смерть
Неизвестно