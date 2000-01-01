Юхачев Иван Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Юхачев Алексей
Мать: Юхачева Марфа
Рождение ребёнка
17.08.1917
Дочь: Кораблёва Анна Ивановна
Мать ребёнка: Юхачева Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Николаева Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Юхачева Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Юхачева Евдокия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Юхачева Евдокия Михайловна
Смерть
Неизвестно