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Юхачев Иван Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Юхачев Алексей

Мать: Юхачева Марфа

Рождение ребёнка
17.08.1917

Дочь: Кораблёва Анна Ивановна

Мать ребёнка: Юхачева Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Николаева Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Юхачева Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юхачев Борис Иванович

Мать ребёнка: Юхачева Евдокия Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юхачева Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Юхачева Евдокия Михайловна

Смерть
Неизвестно
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