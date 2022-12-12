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Хамитуллин Хатиятулла

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Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1904

Дата смерти

?.03.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ФВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.12.1937

Дочь: Мухамадиева Санима

Мать ребёнка: Исмагилова Сайта

Среднеуральск, Среднеуральск, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.09.1941

Сын: Хамитулин ?

Мать ребёнка: Исмагилова Сайта

Среднеуральск, Среднеуральск, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.09.1941

Сын: Хамитулин Камиль

Мать ребёнка: Исмагилова Сайта

Среднеуральск, Среднеуральск, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исмагилова Сайта

Смерть
?.03.1943
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
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