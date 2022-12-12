Хамитуллин Хатиятулла
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смерти?.03.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.12.1937
Дочь: Мухамадиева Санима
Мать ребёнка: Исмагилова Сайта
Рождение ребёнка
24.09.1941
Сын: Хамитулин ?
Мать ребёнка: Исмагилова Сайта
Рождение ребёнка
24.09.1941
Сын: Хамитулин Камиль
Мать ребёнка: Исмагилова Сайта
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Исмагилова Сайта
Смерть
?.03.1943
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно