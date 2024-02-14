(Набиева) Маймуна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Наби
Мать: (Гайфетдинова) Кадима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Газизов Малик
Отец ребёнка: Сайфулганиев Газиз
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Газизов Вагиз
Отец ребёнка: Сайфулганиев Газиз
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сайфулганиев Газиз
Рождение ребёнка
1923
Дочь: (Газизова) Жувахирэ
Отец ребёнка: Сайфулганиев Газиз
Рождение ребёнка
13.09.1925
Дочь: Хафизова (Газизова) Сония
Отец ребёнка: Сайфулганиев Газиз
Рождение ребёнка
09.05.1928
Сын: Газизов Зиннат
Отец ребёнка: Сайфулганиев Газиз
Рождение ребёнка
02.01.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сайфулганиев Газиз
Смерть
Неизвестно