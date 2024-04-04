Сухинич Викентий Дворянин Казимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухинич Викентий Дворянин Казимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 19.01.1756

Дата смерти

До 10.03.1841

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 19.01.1756

Отец: Сухинич Казимир Дворянин Францевич

Мать: Анна

Крещение
19.01.1756
Непорожский костел Могилевской Римско-католической консистории
Рождение ребёнка
До 01.10.1816

Сын: Сухинич Михаил Дворянин Викентьевич

Мать ребёнка: Констанция

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Любовь Викентьевна

Мать ребёнка: Констанция

Рождение ребёнка
До 30.07.1818

Сын: Сухинич Игнатий Викентьевич

Мать ребёнка: Констанция

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Констанция

Смерть
До 10.03.1841
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