Сухинич Викентий Дворянин Казимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 19.01.1756
Дата смертиДо 10.03.1841
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 19.01.1756
Отец: Сухинич Казимир Дворянин Францевич
Мать: Анна
Крещение
19.01.1756
Непорожский костел Могилевской Римско-католической консистории
Рождение ребёнка
До 01.10.1816
Сын: Сухинич Михаил Дворянин Викентьевич
Мать ребёнка: Констанция
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Любовь Викентьевна
Мать ребёнка: Констанция
Рождение ребёнка
До 30.07.1818
Сын: Сухинич Игнатий Викентьевич
Мать ребёнка: Констанция
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Констанция
Смерть
До 10.03.1841