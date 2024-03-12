Молданов Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Молданов Семён
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.06.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Молданова Екатерина
Рождение ребёнка
02.05.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Молданова Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Молданова Екатерина
Смерть
Неизвестно