Молданов Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молданов Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

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Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Молданов Семён

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.06.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Молданова Екатерина

Рождение ребёнка
02.05.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Молданова Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Молданова Екатерина

Смерть
Неизвестно
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