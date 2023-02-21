Вьюхина Васса Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вьюхина Васса Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

1937

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1916

Сын: Вьюхин Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Вьюхин Иван Егорович

Рождение ребёнка
06.10.1922

Сын: Вьюхин Андрей Иванович

Отец ребёнка: Вьюхин Иван Егорович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Вьюхин Александр Иванович

Отец ребёнка: Вьюхин Иван Егорович

Рождение ребёнка
14.03.1928

Дочь: Истомина Александра Ивановна

Отец ребёнка: Вьюхин Иван Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вьюхин Иван Егорович

Смерть
1937
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