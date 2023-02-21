Вьюхина Васса Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти1937
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1916
Отец ребёнка: Вьюхин Иван Егорович
Рождение ребёнка
06.10.1922
Отец ребёнка: Вьюхин Иван Егорович
Рождение ребёнка
1925
Сын: Вьюхин Александр Иванович
Отец ребёнка: Вьюхин Иван Егорович
Рождение ребёнка
14.03.1928
Дочь: Истомина Александра Ивановна
Отец ребёнка: Вьюхин Иван Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вьюхин Иван Егорович
Смерть
1937