Евсеева (Федотова) Евдокия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1905
Дата смерти27.01.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зайцева (Евсеева) Лидия Кузьминична
Отец ребёнка: Евсеев Кузьма Уварович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: неизвестно
Отец ребёнка: Евсеев Кузьма Уварович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: неизвестно
Отец ребёнка: Евсеев Кузьма Уварович
Рождение ребёнка
01.02.1948
Дочь: Баркова (Евсеева) Надежда Кузьминична
Отец ребёнка: Евсеев Кузьма Уварович
Смерть
27.01.2000