Евсеева (Федотова) Евдокия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евсеева (Федотова) Евдокия Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1905

Дата смерти

27.01.2000

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайцева (Евсеева) Лидия Кузьминична

Отец ребёнка: Евсеев Кузьма Уварович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: неизвестно

Отец ребёнка: Евсеев Кузьма Уварович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: неизвестно

Отец ребёнка: Евсеев Кузьма Уварович

Рождение ребёнка
01.02.1948

Дочь: Баркова (Евсеева) Надежда Кузьминична

Отец ребёнка: Евсеев Кузьма Уварович

Смерть
27.01.2000

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