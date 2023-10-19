фон Польман (Кульнева) Мария Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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фон Польман (Кульнева) Мария Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Около 1917

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.11.1908

Муж: Фон Польман Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
21.09.1910

Дочь: Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Фон Польман Алексей Алексеевич

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
29.12.1912

Сын: Pohlmann Aleksei Алексеевич

Отец ребёнка: Фон Польман Алексей Алексеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Около 1917
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