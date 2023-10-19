фон Польман (Кульнева) Мария Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиОколо 1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
02.11.1908
Рождение ребёнка
21.09.1910
Дочь: Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Фон Польман Алексей Алексеевич
Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
29.12.1912
Сын: Pohlmann Aleksei Алексеевич
Отец ребёнка: Фон Польман Алексей Алексеевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Около 1917