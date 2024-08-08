Куликова Евдокия Власьевна Вычислено 1834 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Куликова Евдокия Власьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1834 ст.

Дата смерти

03.06.1914 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1834 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куликов Мина Перфильевич

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Светлакова (Куликова) Ефимия Минеевна

Отец ребёнка: Куликов Мина Перфильевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1862

Сын: Куликов Иван Минеевич

Отец ребёнка: Куликов Мина Перфильевич

Рождение ребёнка
01.04.1866 ст.

Сын: Куликов Василий Минеевич

Отец ребёнка: Куликов Мина Перфильевич

Рождение ребёнка
1867

Сын: Куликов Петр Минеевич

Отец ребёнка: Куликов Мина Перфильевич

Рождение ребёнка
1871

Сын: Куликов Дмитрий Минеевич

Отец ребёнка: Куликов Мина Перфильевич

Рождение ребёнка
1874

Сын: Куликов Сафрон Минеевич

Отец ребёнка: Куликов Мина Перфильевич

Смерть
03.06.1914 ст.
Давыдовка, Надеждинская волость, Уфимский уезд

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