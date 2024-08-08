Куликова Евдокия Власьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1834 ст.
Дата смерти03.06.1914 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1834 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Светлакова (Куликова) Ефимия Минеевна
Отец ребёнка: Куликов Мина Перфильевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1862
Отец ребёнка: Куликов Мина Перфильевич
Рождение ребёнка
01.04.1866 ст.
Отец ребёнка: Куликов Мина Перфильевич
Рождение ребёнка
1867
Отец ребёнка: Куликов Мина Перфильевич
Рождение ребёнка
1871
Отец ребёнка: Куликов Мина Перфильевич
Рождение ребёнка
1874
Отец ребёнка: Куликов Мина Перфильевич
Смерть
03.06.1914 ст.
Давыдовка, Надеждинская волость, Уфимский уезд