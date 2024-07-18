Вастрюха Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1755 и 1760
Дата смерти12.02.1837
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1755 и 1760
Отец: Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Павловна
Рождение ребёнка
04.02.1783
Сын: Федор Петрович
Мать ребёнка: Анна Павловна
Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Агапия Петровна
Мать ребёнка: Анна Павловна
Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Смерть
12.02.1837