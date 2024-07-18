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Вастрюха Петр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1755 и 1760

Дата смерти

12.02.1837

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1759 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1755 и 1760

Отец: Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Павловна

Рождение ребёнка
04.02.1783

Сын: Федор Петрович

Мать ребёнка: Анна Павловна

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Агапия Петровна

Мать ребёнка: Анна Павловна

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Смерть
12.02.1837

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