Афанасович (Бауер) Мария Албертовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасович (Бауер) Мария Албертовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1935

Пол

Женский

Добавил:

EE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1935

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Доблер (Бауер) София

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Саватееа (Афанасович) Татьяна

Отец ребёнка: Афанасович Михаил Иванович

Рождение ребёнка
30.11.1956

Сын: Афанасович Валерий

Отец ребёнка: Афанасович Михаил Иванович

Рождение ребёнка
09.06.1959

Сын: Афанасович Иван

Отец ребёнка: Афанасович Михаил Иванович

Рождение ребёнка
06.08.1969

Дочь: Серых (Афанасович) Елена

Отец ребёнка: Афанасович Михаил Иванович

Рождение ребёнка
07.09.1972

Сын: Афанасович Дмитрий

Отец ребёнка: Афанасович Михаил Иванович

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