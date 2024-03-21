Афанасович (Бауер) Мария Албертовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1935
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1935
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Доблер (Бауер) София
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Саватееа (Афанасович) Татьяна
Отец ребёнка: Афанасович Михаил Иванович
Рождение ребёнка
30.11.1956
Сын: Афанасович Валерий
Отец ребёнка: Афанасович Михаил Иванович
Рождение ребёнка
09.06.1959
Сын: Афанасович Иван
Отец ребёнка: Афанасович Михаил Иванович
Рождение ребёнка
06.08.1969
Дочь: Серых (Афанасович) Елена
Отец ребёнка: Афанасович Михаил Иванович
Рождение ребёнка
07.09.1972
Сын: Афанасович Дмитрий
Отец ребёнка: Афанасович Михаил Иванович