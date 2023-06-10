Черняев Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Эктова (Черняева) Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Черняева Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черняев Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Черняева Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Киселёва Алёна Алексеевна
Мать ребёнка: Черняева Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Черняева Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черняев Никифор Алексеевич
Мать ребёнка: Черняева Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Не Знаем (Черняева) Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: Черняева Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Черняева Елена
Смерть
Неизвестно