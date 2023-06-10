Черняев Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черняев Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эктова (Черняева) Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Черняева Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черняев Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Черняева Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Киселёва Алёна Алексеевна

Мать ребёнка: Черняева Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черняев Илья Алексеевич

Мать ребёнка: Черняева Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черняев Никифор Алексеевич

Мать ребёнка: Черняева Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Не Знаем (Черняева) Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: Черняева Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черняева Елена

Смерть
Неизвестно

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