Галочкин Пётр Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
12.11.1893 ст.
Вороновка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
ГАУО, Ф.134 о.20 д.14, МК с. Вороновка за 1886-1896, стр. 284 об - 285, запись 18
Рождение ребёнка
1897
Рождение ребёнка
1900
Рождение ребёнка
1904
Рождение ребёнка
1907
Рождение ребёнка
1910
Рождение ребёнка
1913
Рождение ребёнка
1915
Смерть
Неизвестно