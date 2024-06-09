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Галочкин Пётр Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872 ст.

Отец: Галочкин Игнатий Иванов

Мать: Галочкина Александра Еверьянова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галочкина (Никанорова) Анастасия Дмитриева

Бракосочетание
12.11.1893 ст.

Жена: Галочкина (Никанорова) Анастасия Дмитриева

Вороновка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
ГАУО, Ф.134 о.20 д.14, МК с. Вороновка за 1886-1896, стр. 284 об - 285, запись 18
Рождение ребёнка
1897

Сын: Галочкин ? Петрович

Мать ребёнка: Галочкина (Никанорова) Анастасия Дмитриева

Рождение ребёнка
1900

Дочь: (Галочкина) ? Петровна

Мать ребёнка: Галочкина (Никанорова) Анастасия Дмитриева

Рождение ребёнка
1904

Дочь: (Галочкина) ? Петровна

Мать ребёнка: Галочкина (Никанорова) Анастасия Дмитриева

Рождение ребёнка
1907

Сын: Галочкин ? Петрович

Мать ребёнка: Галочкина (Никанорова) Анастасия Дмитриева

Рождение ребёнка
1910

Дочь: (Галочкина) ? Петровна

Мать ребёнка: Галочкина (Никанорова) Анастасия Дмитриева

Рождение ребёнка
1913

Дочь: (Галочкина) ? Петровна

Мать ребёнка: Галочкина (Никанорова) Анастасия Дмитриева

Рождение ребёнка
1915

Сын: Галочкин ? Петрович

Мать ребёнка: Галочкина (Никанорова) Анастасия Дмитриева

Смерть
Неизвестно

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