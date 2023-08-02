Жантиев Иналдыко Татоевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жантиев Иналдыко Татоевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

1894

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Жантиев Тато Долатгиреевич

Мать: Жантиева Сенат Базрыковна

Рождение ребёнка
1883

Сын: Жантиев Увжико (Готто)

Мать ребёнка: Жантиева ?

Рождение ребёнка
1900

Сын: Жантиев Урусби Иналдыкоевич

Мать ребёнка: Жантиева ?

Брут, Правобережный муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жантиев Тепсарико

Мать ребёнка: Жантиева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Туганова Фаризет

Мать ребёнка: Жантиева ?

Смерть
1894
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