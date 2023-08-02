Жантиев Иналдыко Татоевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смерти1894
ПолМужской
Отец
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Рождение ребёнка
1883
Мать ребёнка: Жантиева ?
Рождение ребёнка
1900
Сын: Жантиев Урусби Иналдыкоевич
Мать ребёнка: Жантиева ?
Брут, Правобережный муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жантиев Тепсарико
Мать ребёнка: Жантиева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Туганова Фаризет
Мать ребёнка: Жантиева ?
Смерть
1894