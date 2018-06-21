Канаев Савелий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канаев Савелий Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.06.2018

Пол

Мужской

Отец

1988 г.р.

Мать

1992 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.2018

Отец: Канаев Дмитрий Викторович

Мать: Канаева Любовь Валерьевна

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