Ляпина (Куклина) Светлана Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ляпина (Куклина) Светлана Павловна

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Место рождения

Канск, город Канск, Красноярский край

Дата рождения

30.08.1950

Дата смерти

12.12.2022

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1948 г.р.

Дети

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Канск, город Канск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ляпин Владимир Фёдорович

Работа или профессия
Неизвестно
Канск, город Канск, Красноярский край
телефонистка | Узел связи
Рождение ребёнка
06.07.1972

Сын: Ляпин Александр Владимирович

Отец ребёнка: Ляпин Владимир Фёдорович

Смерть
12.12.2022

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