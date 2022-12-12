Ляпина (Куклина) Светлана Павловна
Место рождения
Дата рождения30.08.1950
Дата смерти12.12.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
телефонистка | Узел связи
Рождение ребёнка
06.07.1972
Сын: Ляпин Александр Владимирович
Отец ребёнка: Ляпин Владимир Фёдорович
Смерть
12.12.2022