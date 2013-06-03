Якубцова (Высоцкая) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якубцова (Высоцкая) Анна

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Место рождения

д. Забелье, Соржицкий сельсовет, Бешенковический район, Витебская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика, СССР

Дата рождения

22.12.1931

Дата смерти

17.02.1985

Пол

Женский

Отец

1884 г.р.

Мать

1899 г.р.

Муж

1928 г.р.

Дети

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1963 г.р.
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Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1931

Отец: Высоцкий Марк Наумович

Мать: Высоцкая Акулина Акимовна

д. Забелье, Соржицкий сельсовет, Бешенковический район, Витебская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика, СССР
Рождение ребёнка
До 1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Якубцов Анатолий Сергеевич

д. Забелье, Соржицкий сельсовет, Бешенковический район, Витебская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика, СССР
Бракосочетание
До 1958

Муж: Якубцов Анатолий Сергеевич

Рождение ребёнка
1963

Сын: Якубцов Владимир Анатольевич

Отец ребёнка: Якубцов Анатолий Сергеевич

д. Забелье, Соржицкий сельсовет, Бешенковический район, Витебская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика, СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Якубцов Анатолий Сергеевич

д. Забелье, Соржицкий сельсовет, Бешенковический район, Витебская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика, СССР
Работа или профессия
Неизвестно
учитель
Место жительства
Неизвестно
д. Забелье, Соржицкий сельсовет, Бешенковический район, Витебская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика, СССР
Смерть
17.02.1985
д. Забелье, Соржицкий сельсовет, Бешенковический район, Витебская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика, СССР
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