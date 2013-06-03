Якубцова (Высоцкая) Анна
Место рожденияд. Забелье, Соржицкий сельсовет, Бешенковический район, Витебская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика, СССР
Дата рождения22.12.1931
Дата смерти17.02.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1931
Отец: Высоцкий Марк Наумович
д. Забелье, Соржицкий сельсовет, Бешенковический район, Витебская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика, СССР
Рождение ребёнка
До 1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Якубцов Анатолий Сергеевич
д. Забелье, Соржицкий сельсовет, Бешенковический район, Витебская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика, СССР
Бракосочетание
До 1958
Рождение ребёнка
1963
Сын: Якубцов Владимир Анатольевич
Отец ребёнка: Якубцов Анатолий Сергеевич
д. Забелье, Соржицкий сельсовет, Бешенковический район, Витебская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика, СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Якубцов Анатолий Сергеевич
д. Забелье, Соржицкий сельсовет, Бешенковический район, Витебская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика, СССР
Работа или профессия
Неизвестно
учитель
Место жительства
Неизвестно
д. Забелье, Соржицкий сельсовет, Бешенковический район, Витебская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика, СССР
Смерть
17.02.1985
д. Забелье, Соржицкий сельсовет, Бешенковический район, Витебская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика, СССР